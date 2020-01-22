مسؤول ليبي: حكومة الوفاق ستودع 4 مليارات دولار في ”المركزي التركي“ بفائدة صفر

كشف مسؤول كبير في مصرف ليبيا المركزي، عن تحرك جديد لحكومة الوفاق لرهن مقدرات البلاد لصالح تركيا.

وقال مدير السيولة في مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء، رمزي أغا، إن ”محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، سيضع وديعة بقيمة 4 مليارات دولار في المصرف التركي المركزي، بفائدة صفر“.

وأضاف أغا لـ“إرم نيوز“، أن ”الوديعة ستبقى في المصرف التركي لمدة 4 سنوات، ومن شروطها أنه لا يحق للمركزي الليبي التصرف بها إلا بعد انتهاء المدة المحددة وفق الاتفاقية الموقعة بين الجانبين“.

واعتبر أغا هذا التصرف ”خيانة وسوء تصرف وإهدارا للمال العام“.

وردا على سؤال حول الهدف من وضع الوديعة بتصرف تركيا قال: ”يريد الأتراك أن يضمنوا عدم تراجع حكومة الوفاق عن الاتفاقيات التي أبرمتها معهم، وسيستخدمون الوديعة في تحسين اقتصادهم“.

ووقعت حكومة الوفاق في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مذكرتين مع تركيا في المجالين البحري والأمني.

وأرسلت تركيا أسلحة وقوات ومرتزقة سوريين للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد قوات الجيش الوطني الليبي التي تحاول تحرير العاصمة الليبية طرابلس من قبضة المليشيات والجماعات المتشددة.