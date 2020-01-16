أردوغان: تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا؛ لدعم حكومة الوفاق في طرابلس، قبل أيام من موعد قمة في برلين بشأن الصراع الدائر في ليبيا.

وأضاف أردوغان، الذي تحدث في أنقرة، أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا. ومن المقرر أن يجتمع أردوغان مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا يوم الأحد لبحث الصراع.

وأوضح كذلك إن تركيا ”ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي تمشيا مع اتفاق بحري أبرمته مع ليبيا“ مشيرا إلى أن السفينة التركية أوروج ريس ”ستبدأ أنشطة مسح سيزمي بالمنطقة“.