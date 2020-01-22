أسهم القطاع المالي تصعد ببورصات الخليج و“قطر“ تهبط‎

ارتفعت البورصة السعودية اليوم الأربعاء بفضل أسهم القطاع المالي ذات الثقل وامتدت المكاسب لمعظم بورصات الخليج في حين تخلفت بورصة قطر، وارتفع المؤشر السعودي الرئيس 0.3 في المئة في التعاملات المبكرة وكسب سهم بنك الرياض 1.6 في المئة في حين صعد سهم مصرف الراجحي 0.3 في المئة.

وتوقع استطلاع لرويترز اليوم الأربعاء أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الخليج في العامين الحالي والمقبل بفضل برنامج استثمار في السعودية وإكسبو 2020 في دبي رغم أن المنطقة ككل ستظل متأثرة بتخفيضات إنتاج النفط، وفي استطلاع أجري في الفترة من السابع إلى الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني، توقع 26 اقتصاديا أن ينمو اقتصاد المملكة، الذي ارتفع 0.3 في المئة في 2019، بنسبة اثنين قي المئة في 2020 و2.2 في المئة في 2021.

لكن سهم أرامكو السعودية نزل 0.3 في المئة إلى 34.5 ريال. وبدأت المجموعة المالية هيرميس تغطيتها لسهم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة بتوصية ”بالحياد“ بما يتماشى مع توصيات شركات سمسرة أخرى مع سعر مستهدف عند 34 ريالا (9.06 دولار) للسهم، وأضاف مؤشر دبي 0.3 في المئة مع تقدم سهم ”أرامكس“ للخدمات اللوجستية 2.7 في المئة بينما فتح سهم شعاع كابيتال على صعود 1.1 في المئة.

وأمس الثلاثاء، انتهت وحدة خارجية تابعة لـ“شعاع كابيتال“ من اتفاق لإدارة محفظة استثمار لأصول بقيمة نحو 400 مليون دولار، وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 في المئة في حين ارتفع سهم الدار العقارية 0.9 في المئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 0.4 في المئة.

لكن المؤشر القطري تراجع 0.2 في المئة بفعل هبوط سهم شركة الكهرباء والماء 1.5 في المئة وخسائر سهم مسيعيد للبتروكيماويات 0.9 في المئة، وارتفع سهم مصرف الريان 0.5 في المئة بعد يوم من إعلانه زيادة صافي أرباح عام 2019.