تركيا.. ميزانية الحكومة المركزية تسجل عجزًا بأكثر من 123 مليار ليرة في 2019‎

سجلت ميزانية الحكومة المركزية في تركيا، عجزًا ماليًا فاق 123 مليار ليرة تركية في العام 2019‎، وفق بيانات رسمية.

وأفصحت وزارة الخزانة والمالية التركية، عن مقدار العجز في ”البيانات المتعلقة بميزانية الحكومة المركزية ما بين شهري كانون الثاني/يناير- كانون الأول/ديسمبر من العام 2019“.

وبحسب البيانات، فإن“عجز الميزانية قد بلغ 30.8 مليار ليرة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي ليبلغ عجز الموازنة في العام 2019 بأكمله 123 مليار و693 مليون ليرة تركية“.

كما سجلت ميزانية الحكومة المركزية في العام 2019 عجزًا دون الفائدة قدره 26.6 مليار ليرة، وفق المصدر ذاته.

وأشارت الوزارة التركية إلى أن إيرادات الميزانية ارتفعت في كانون الأول بنسبة 9.1% مقارنة مع كانون الأول 2018 لتصل إلى 73.3 مليار ليرة“.

وبينت أن“نفقات الميزانية زادت بنسبة 21.8% في نفس الفترة لترتفع الى 104.1 مليار ليرة، وبذلك يكون العجز في الميزانية في شهر كانون الاول/ ديسمبر 30.8 مليار ليرة“.

وأوضحت البيانات أنّ“إيرادات الموازنة زادت بنسبة 15.5٪ العام 2019 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 875.8 مليار ليرة، وارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 20.3٪ لتصل إلى 999.5 مليار ليرة، وبالتالي فإن العجز على الأساس السنوي في ميزانية الحكومة المركزية العام 2019 ارتفع بنسبة 69.9% مقارنة بالعام الذي سبقه لتسجل 123.7 مليار ليرة تركية“.