المغرب: اتفاق مع تركيا لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر

قال وزير التجارة والصناعة المغربي، مولاي الحفيظ العلمي، إن بلاده توصلت لاتفاق مع تركيا لإعادة النظر في اتفاقية التبادل التجاري التي تجمع البلدين.

جاء ذلك، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أعمال منتدى الاستثمار، وبيئة الأعمال المغربي التركي، المنعقد في الرباط اليوم الأربعاء.

وأوضح العلمي، أن إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، ستشمل عدة نقاط خلافية (لم يذكرها) وسيتم التفاهم عليها بين البلدين بحلول نهاية الشهر الحالي.

ولفت إلى أن الاتفاق على إعادة النظر بالاتفاقية، جاء بعدما تبين تضرر بلاده بشكل كبير جراء عدد من بنودها، وقال إن ”البلدين سيعملان سويا من أجل جلب مستثمرين أتراك لضخ استثمارات في السوق المحلية“.

وأكد أن بلاده اتفقت مع وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، التي حضرت المنتدى، على زيادة نسبة صادرات بلاده لتركيا.

ويأتي انعقاد المنتدى اليوم، في وقت يبحث فيه المغرب عن تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أراضيه، بينما تهدف تركيا إلى تعزيز أسواقها الخارجية، عبر فتح الطرق لمستثمريها وللبضائع التركية.