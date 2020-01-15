أمريكا: استمرار فرض رسوم على سلع صينية حتى استكمال الاتفاق

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس الثلاثاء إن بلاده ستُبقي على الرسوم المفروضة على سلع صينية لحين استكمال مرحلة ثانية من اتفاق تجاري بين البلدين.

وأوضح منوتشين للصحافيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يدرس تخفيف الرسوم إذا تحرك أكبر اقتصادين في العالم سريعا في سبيل إبرام اتفاق لاحق.

وأضاف ”إذا توصل الرئيس إلى اتفاق للمرحلة 2 سريعا، فسيبحث تخفيف الرسوم في إطار المرحلة 2“.

ومن المقرر أن يوقع ترامب اتفاق المرحلة 1 التجاري مع نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني ليو خه في البيت الأبيض الساعة 11:30 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت غرينتش). ويأتي التوقيع قبل أسبوع من الموعد المحدد لبدء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بغرض المساءلة.

وكان الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ومنوتشين قالا في وقت سابق إنه لا يوجد اتفاق بين الولايات المتحدة والصين على مزيد من خفض الرسوم الجمركية.

وقالا في بيان مشترك إن جميع جوانب اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين ستعلن الأربعاء، باستثناء ملحق سري يحوي تفاصيل المنتجات والخدمات الأمريكية التي ستشتريها الصين.

وأوضح البيان ”لا توجد اتفاقات أخرى سواء شفوية أو مكتوبة بين الولايات المتحدة والصين في هذه الأمور، ولا يوجد اتفاق على خفض رسوم في المستقبل. أي شائعات بخلاف ذلك كاذبة جملة وتفصيلا“.