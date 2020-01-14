من ”الموت لأمريكا“ إلى ”يسقط خامنئي“.. كيف استفاد ترامب من احتجاجات إيران؟

المصدر: أ ف ب

من تغريدات رئاسية بالفارسية، ودعم للمتظاهرين وتحذيرات إلى طهران، يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيز مواقعه في مواجهة الاحتجاجات الجديدة في إيران. لكن نظرا لغياب استراتيجية واضحة، فإن ذلك قد يغذي الشكوك حيال الرغبة في تغيير النظام.

قبل أسبوع فقط، تظاهر الإيرانيون هاتفين ”الموت لأمريكا“ التي قتلت الجنرال الواسع النفوذ قاسم سليماني، قبل أن يتحول الهتاف إلى ”يسقط الديكتاتور“ (خامنئي).

لكن بمجرد أن أقرت طهران السبت بأنها أسقطت بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية في أعقاب ردها العسكري على أهداف أمريكية، خرج المتظاهرون إلى الشوارع غاضبين من السلطات ومحاولتها إنكار مسؤوليتها عن الحادث الذي خلف 176 قتيلا، بينهم العديد من الإيرانيين.

قال علي فايز من مجموعة الأزمات الدولية إن ”الاتجاه بات معاكسا للقادة الإيرانيين مرة أخرى“، متابعا ”بالطبع تحاول إدارة ترامب صب الزيت على النار للاستفادة من الأوضاع“.

ويضاعف المسؤولون الأمريكيون، والرئيس في مقدمتهم، التدخل على شبكات التواصل الاجتماعية مع رسالة مزدوجة: دعم المتظاهرين، وتحذير قادة الجمهورية الإسلامية من قمعهم.

وكتب ترامب العديد من التغريدات بالفارسية، تلاها اعتبار أوساطه بأنها الرسائل الفارسية ”الأكثر شهرة في تاريخ تويتر“. وقال متوجها ”للشعب الإيراني المقدام، إن شجاعتك تلهمنا“.

”أضواء كاشفة“ على المتظاهرين

وقام دبلوماسيون أمريكيون آخرون بنقل مقاطع فيديو تظهر محتجين إيرانيين وهم يمزقون ملصقات سليماني أو يرفضون الدوس على العلم الأمريكي.

وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية ”أردنا التأكد من أننا نلقي أضواء كاشفة على هؤلاء المتظاهرين“ حتى ”يعرف النظام أننا نراقب ما يحدث“.

وأضافت أنه ”إجراء وقائي“ في محاولة لمنع تكرار سيناريو الاحتجاجات في تشرين الثاني/نوفمبر في إيران ضد ارتفاع أسعار الوقود، والتي أدى قمعها إلى مقتل أكثر من 300 شخص، بحسب منظمة العفو الدولية، أو حتى 1500 وفقا لمسؤولين أمريكيين.

أما ريتشارد غولدبرغ، الخبير في مؤسسة ”الدفاع عن الديمقراطيات“ البحثية بعد أن قدم المشورة للرئيس ترامب بشأن إيران، فقال إن ”تغريدات الرئيس تنم عن ذكاء، فهي تزيد الضغوط على النظام في وقت يعاني من عدم الاستقرار أكثر من أي وقت مضى“.

ولأن البيت الأبيض المقتنع بالخروج من التصعيد الأخير في موقع قوة، يأمل في زيادة الضغوط وإقناع حلفاء الولايات المتحدة بدورهم بممارسة ضغوط على طهران أيضا.

لكن لماذا كل ذلك؟

قال غولدبرغ إن الرئيس الجمهوري طالما نفى الرغبة في التشجيع على ”تغيير النظام“ في طهران. وقال ”سيكون من غير الإنساني أن ندير ظهورنا للمتظاهرين. إنها ليست استراتيجية لتغيير النظام، إنها سياسة إنسانية“.

كما أن ترامب شخصيا يبقي على بعض الالتباس. فقد فاجأ أقرب مستشاريه الذين أيدوا الدوافع الرسمية لـ“حملة الضغوط القصوى“ التي تقودها واشنطن وهدفها ثني القادة الإيرانيين لدفعهم إلى التفاوض على اتفاق بشأن برنامجهم النووي والباليستي وسياستهم في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس في هذا السياق ”في الحقيقة، لست مهتما إذا كانوا يفاوضون أم لا“.

بين الاعتداء الأمريكي و“القمع الحكومي

ومع ذلك، فإن البعض في المعسكر الجمهوري لم يخف أبدا أمله في رؤية النظام المنبثق من الثورة الإسلامية عام 1979 يسقط، مثل مستشار الرئيس السابق جون بولتون الذي قال في الفترة الأخيرة إن ”تغيير النظام يبدو متاحا“.

بدوره، قال مارك فتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إنه ”بعد قمع حركات الاحتجاج الواسعة شتاء 2017-2018 وخريف عام 2019، هناك آمال متزايدة في واشنطن بأن تكون المرة الثالثة ثابتة“.

وأضاف أن هذا هو السبب وراء ”محاولة الرئيس ترامب تشجيع المتظاهرين“ و“الاستفادة من هفوات طهران“.

بالنسبة لعلي فايز، فإن ”هذا النوع من الرسائل يعزز قناعة أولئك في إيران الذين يعتبرون دائما أنه من غير المجدي التفاوض مع الولايات المتحدة لأنه لا يمكن الوثوق بها، وفي النهاية، فهي تريد فقط إسقاط النظام“.

كما يحذر الباحث من الاعتقاد بأنه يمكن كسب المتظاهرين لصالح واشنطن، مشيرا إلى ”الغضب“ المستمر في إيران إزاء العقوبات الأميركية التي أدت الى انهيار الاقتصاد.

وقال في هذا السياق إن ”الإيرانيين عالقون بين ما يرون أنه اعتداء من إدارة ترامب وقمع من حكومتهم“.