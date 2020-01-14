مسؤول: الصيدليات في إيران على وشك الإفلاس

قال رئيس المجلس الأعلى للصيادلة في إيران، مهدي زارعي، اليوم الثلاثاء، إن أغلب الصيدليات في بلاده على وشك الإفلاس؛ وذلك بسبب مماطلة منظمة التأمين في دفع مستحقات متأخرة للصيدليات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأضاف زارعي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”إيسنا“ المحلية، أن الصيادلة يعملون على سد عجز نقص الأدوية للمرضى عبر اللجوء لقروض من البنوك.

وتابع: ”يجب أن نُعلن للأسف أن المماطلة في دفع مستحقات الصيدليات أوجدت العديد من المشكلات في الأدوية؛ ما تسبب في أن ينجر وضع الصيدليات إلى الإفلاس، وعلى جميع المسؤولين الإنصات لنداء الصيدليات قبل إفلاسها“.

وأشارت تقارير محلية، في وقت سابق، إلى تصاعد أزمة نقص الأدوية في الأسواق الإيرانية، حيث تم تسجيل حالات عدة لبيع أدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة في ”السوق السوداء“.

وتشهد إيران، في الآونة الأخيرة، ظاهرة عُرفت بـ ”التهريب العكسي“ للأدوية؛ وهي ظاهرة تهريب أصناف من الأدوية في حقائب المسافرين إلى خارج البلاد في ظل أزمة سقوط العملة المحلية، وموجة غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.