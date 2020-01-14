فرنسا وألمانيا وبريطانيا تؤكد تفعيل آلية ”فض النزاع النووي“ مع إيران

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أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم الثلاثاء، أنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها قالت إنها لم تنضم إلى حملة الضغوط القصوى الأمريكية على الجمهورية الإسلامية. وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك: ”لذلك لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا…