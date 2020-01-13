السفارة السعودية في تركيا تصدر تنبيها جديدا لمواطنيها

أصدرت السفارة السعودية في أنقرة مساء اليوم الإثنين، تنبيها جديدا لمواطنيها حول الاستثمار وشراء العقار في تركيا، في تزايد واضح لتحذيرات الرياض للسعوديين من المضي قدما في خططهم بالتزامن مع توتر غير معلن في علاقة البلدين.

وقالت السفارة في بيان لها تحت عنوان تنبيه، إن على مواطنيها الراغبين في الاستثمار في تركيا، ”الإلمام الكامل بالقوانين في تركيا، ومعرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظا لحقوقهم“.

وأضاف البيان أن السفارة تنبه ”المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولا مع السفارة في أنقرة، أو القنصلية العامة في إسطنبول، لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال أو أخذ استشارة قانونية من أحد المكاتب المعتمدة“.

تنبيه للمواطنين السعوديين#تركيا pic.twitter.com/WVw2AS4Nhi — Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) January 13, 2020

ويضاف التنبيه الجديد لتنبيهات وتحذيرات سابقة، قدمتها جهات حكومية ورجال أعمال في المملكة، تدعو جميعها مباشرة أو تلميحا مواطني أكبر بلد خليجي لاختيار وجهة بديلة لتركيا من بين عدة خيارات متاحة وذات ميزات وتسهيلات.

وتحولت تركيا في السنوات العشر الماضية إلى وجهة مفضلة لكثير من المستثمرين والسياح السعوديين بالفعل، سيما بعد تدهور الأوضاع الأمنية في بضع دول عربية في أعقاب ثورات ”الربيع العربي“، حيث كانت تلك الدول تستقطب عددا كبيرا من السياح والمستثمرين السعوديين.

وتأثر ذلك التوجه الاستثماري والسياحي السعودي نحو تركيا في الفترة الماضية، بالتوتر بين أنقرة والرياض في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وخلاف البلدين حول طريقة التعامل مع تلك الحادثة، بجانب تعارض سياسات الرياض وأنقرة في عدة ملفات إقليمية.