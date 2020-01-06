استقرار معظم أسواق الخليج.. وبورصة الكويت تواصل خسائرها

لم يطرأ تغير يذكر على البورصات الرئيسية في الخليج، اليوم الاثنين، بعد يوم من تراجع الأسهم في المنطقة تراجعا حادا بسبب المخاوف المتعلقة بالخصومة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين واصلت الكويت خسائرها.

وتعهدت طهران بالثأر بعد أن قتلت ضربة جوية أمريكية في بغداد يوم الجمعة قاسم سليماني، القائد العسكري الإيراني الكبير ومهندس تنامي نفوذ طهران في الشرق الأوسط.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة سترد على إيران، إذا وجهت الأخيرة ضربة انتقامية لمقتل سليماني.

وقال فراس موداد، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ”آي.اتش.اس“ ماركت: ”التصعيد يدفع الأموال لمغادرة المنطقة ويقلص تدفقات الاستثمار، لأن اندلاع حرب فعلية سيكون مدمرا لاقتصادات المنطقة.. وهو يرفع سعر النفط، لكن ليس بما يكفي لسد فجوة الميزانية السعودية“.

وفي السعودية، هبط المؤشر 0.1 %، مع انخفاض سهم البنك الأهلي التجاري 0.6 % ونزول ”أرامكو“ السعودية 0.1 % إلى 34.5 ريال، مسجلا أدنى مستوياته منذ بدء تداوله في السوق الشهر الماضي.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 2% ليتجاوز برنت 70 دولارا للبرميل، في حين صعد السعر الفوري للذهب مقتربا من ذروة سبع سنوات اليوم، بعد أن هدد ترامب بفرض عقوبات على العراق وسط تصاعد التوترات مع إيران في الشرق الأوسط.

وفي الكويت، انخفض مؤشر السوق الأول 0.2 %، بعد هبوطه بأكبر قدر خلال عامين في الجلسة السابقة.

ونزل سهم شركة المباني 2.6 % وبنك برقان 2%.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 %، حيث زاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.7 % وإعمار العقارية 0.5 %.

واستقر مؤشر أبوظبي دون تغير مع هبوط سهم الدار العقارية 0.9 % وارتفاع دانة غاز 1.7 %.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 % متأثرا بانخفاض سهم مصرف الريان 1.5 % وهبوط مسيعيد للبتروكيماويات 1.7 %.