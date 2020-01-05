الكويت تقود خسائر أسواق الخليج في ظل التوترات بالمنطقة

انخفضت بورصات الخليج بشكل حاد، اليوم الأحد، وسجلت بورصة الكويت أكبر هبوط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما منيت البورصة المصرية بخسائر كبيرة، إذ هبطت جميع الأسهم.

وقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، يوم الجمعة، في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة على موكبه بمطار بغداد، وهو ما اعتبرته إيران عملا قد يؤدي لتفجر الأوضاع في المنطقة.

وقال فراجيش بانداري من المال كابيتال، إن ”رد فعل أسواق الخليج السلبي ليس مفاجئا، نحن في وسط تحرك جيوسياسي. نخشى أن يلقي بظلاله خلال الأشهر القليلة المقبلة، وليس ليوم أو أسبوع واحد“.

وانخفض مؤشر البورصة السعودية 2.4%، وتراجع مصرف الراجحي 2.1%، ونزلت أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية المملوكة للدولة 1.7 % إلى 34.6 ريال، لتسجل أدنى مستوى منذ إدراجها، الشهر الماضي، بعد طرح عام أولي قياسي.

وهوى مؤشر مصر 4.4 % ليسجل أقل مستوى منذ أيلول / سبتمبر 2019، فيما نزل البنك التجاري الدولي 1.9 % والشرقية للدخان 4.9%.

وفي الكويت، هبط المؤشر 4.1 % وتراجعت جميع الأسهم بما في ذلك بنك الكويت الوطني، وخسر 2.8 % ، وهبط بيت التمويل الكويتي 5.1%.

كذلك، هبط مؤشر دبي 3.1 % ونزل بنك الإمارات دبي الوطني بالنسبة ذاتها وخسرت إعمار العقارية 3.%، بينما خسر مؤشر أبوظبي 1.4 % مع هبوط بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات 1.2 % وبنك أبوظبي التجاري 3.3%.

وتراجع المؤشر القطري 2.1 % وانخفضت جميع أسهم المؤشر العشرين، حيث نزل مصرف الريان 2.7 % وبنك قطر الوطني 1.4%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. نزل المؤشر 2.4 % إلى 8194 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 1.4 % إلى 5028 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 3.1 % إلى 2684 نقطة.

قطر.. فقد المؤشر 2.1 % إلى 10286 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 4.4 % إلى 13284 نقطة.

البحرين.. خسر المؤشر 2.3 % إلى 1576 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.3 % إلى 3993 نقطة.

الكويت.. هوى المؤشر 4.1 % إلى 6692 نقطة.