فوز ”المحافظين“ البريطاني ينعش الجنيه الإسترليني

صعد الجنيه الإسترليني في تعاملات، الجمعة، إلى أعلى مستوى أمام الدولار منذ مايو/ أيار 2018، مدفوعًا بفوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بأغلبية مريحة في الانتخابات العامة للمملكة المتحدة.

وبحلول الساعة (07:51 ت.غ)، ارتفع الإسترليني 2.4% إلى 1.348 دولار صعودًا من 1.31 دولار في إغلاق الخميس، مسجلًا أكبر صعود يومي منذ أبريل/ نيسان 2017.

كذلك، ارتفع الإسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 1.71% إلى 1.2 يورو، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2016.

وحقق جونسون فوزًا حاسمًا، مما يسمح له بدفع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عبر البرلمان، والبدء في التفاوض على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وقد يضع فوز جونسون، حدًا لأكثر من عام من الجمود عبر البرلمان، الذي أعاق الاستثمار وساهم في تباطؤ اقتصادي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، أن حزب المحافظين فاز بـ 362 مقعدًا من إجمالي مقاعد مجلس العموم الـ650، وذلك بعد فرز 647 دائرة انتخابية.

ويحتاج أي حزب لغالبية 326 صوتًا لقيادة الحكومة البريطانية بمفرده، وهذا ما كان جونسون يسعى للحصول عليه لطي صفحة أزمة بريكست التي تثير شرخًا كبيرًا في المملكة المتحدة.