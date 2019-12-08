العملة الإيرانية تسجل انهيارًا جديدًا مع تقديم الموازنة للبرلمان

سجلت العملة الإيرانية، يوم الأحد، انهيارًا جديدًا أمام العملات الأجنبية، مع قيام الرئيس حسن روحاني بتقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

ووفقًا للتقارير، فإن الارتفاع التدريجي لسعر الدولار الأمريكي في إيران مستمر، وزيادة قيمة العملة مقابل الريال، يوم الأحد، وصلت إلى مستوى كبير.

وعرضت مواقع وقنوات صيرفة عبر ”تلغرام“ في إيران، سعر الدولار الأمريكي الواحد بقيمة 135 ألف ريال، فيما تتم عملية شراء الدولار بقيمة 131 ألف ريال.

وبلغ سعر صرف اليورو 150 ألف ريال، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 171 ألف ريال.

وبررت الوكالة الرسمية ”إيرنا“ للأنباء، ارتفاع سوق العملات الأجنبية وانهيار العملة المحلية الريال، بما أسمته بـ“التأثير النفسي لارتفاع أسعار البنزين وانخفاض المعروض من العملات من قبل بعض المصدرين، وهو أحد أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع الدولار في الأيام الأخيرة“.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اعترف بأن حكومة بلاده تواجه نقصًا كبيرًا في توفير العملات الأجنبية، لكن تقارير صحافية تحدثت عن أن ارتفاع الدولار تقف وراءه الحكومة؛ بسبب وجود عجز في الموازنة العامة للبلاد.