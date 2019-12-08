روحاني يتعهد بتطوير شبكة معلومات داخل إيران للاستغناء عن الإنترنت الخارجي

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمام البرلمان بأن تعمل حكومته في العام المقبل على تقوية وتطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات الوطنية المحلية، معتبرًا أن تطويرها سيجعل الشعب الإيراني لا يحتاج للإنترنت الخارجي.

وقال روحاني في كلمة له أمام البرلمان عقب تقديمه موازنة العام المقبل، ”آمل أن نتمكن من تقوية شبكة المعلومات الوطنية حتى لا يحتاج الناس إلى الشبكة الخارجية، وقد أمرت القيادة بتحقيق ذلك“، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

وكانت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في منتصف نوفمبر الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف، دفعت النظام الإيراني إلى قطع شبكة الإنترنت الخارجية والاعتماد على شبكة محلية مكنت الإيرانيين من فتح المواقع الإيرانية فقط التي تعمل من داخل البلاد، كالمصارف والمؤسسات الحكومية.

وطرح مقترح إنشاء مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات في إيران في العام 2005 بهدف تقليص الاعتماد على الشبكة العالمية للإنترنت، وفي عام 2006 بدأ تنفيذ المشروع واختباره ودراسته في مركز أبحاث الاتصالات الذي أطلقت عليه تسمية ”مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات“، بدعوى تكسير الهيمنة الغربية.