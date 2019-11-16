”بيل غيتس“ يتربع على عرش أغنياء العالم بـ 110 مليارات دولار

استعاد مؤسس شركة مايكروسوف الأمريكية بيل غيتس، مركزه كأغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 110 مليارات دولار، ليبعد مدير شركة أمازون عن عرش الأثرياء.

وقالت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، إن بيل غيتس أصبح، أمس الجمعة، أغنى رجل في العالم؛ بعد أن تجاوزت أمواله ثروة مدير أمازن جيف بيزوس، البالغة 109 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، أظهر أن غيتس قفز للمركز الأول لفترة قصيرة الشهر الماضي، قبل أن يتراجع للمركز الثاني بعد بيزوس.

وأوضحت الشبكة التلفزيونية أن غيتس استعاد مركزه، أمس، بعد أن قفزت قيمة أسهم مايكروسوفت بنحو 48%؛ ما أدى إلى ارتفاع كبير في ثروته.

وأضافت أن ثروة بيزوس تأثرت بصفقة التسوية التي أبرمها مع طليقته ماكنزي، والتي أتاحت لها الحصول على 19.7 مليون سهم في شركة أمازون بقيمة سوقية تزيد على 38 مليار دولار.