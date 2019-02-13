تصريح صادم لـ“بيل غيتس“ عن ثروته.. ماذا قال؟

أدلى الملياردير الأمريكي مؤسس شركة ”مايكروسوفت“ بيل غيتس، بتصريح غريب خلال مقابلته مع صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال غيتس، البالغ من العمر 63 عامًا، إنه دفع ضرائب قليلة جدًا ولا يستحق أن يكون غنيًا.

وأكد غيتس، الذي تبلغ قيمة ثروته نحو 73 مليار جنيه إسترليني، أنه وباقي أغنياء العالم لا يستحقون ثرواتهم، مشيرًا إلى أنه يجب على بارونات الأعمال الآخرين المساهمة بشكل أكبر في دفع الضرائب.

وذكر: ”لقد دفعت أكثر من 10 مليارات دولار كضرائب، ولكن كان عليّ أن أدفع أكثر، لقد اتبعت القانون ولكني أعتقد أن الأمور يجب أن تكون أكثر تقدمية“.

وأضاف: ”أنا لا أستحق ثروتي.. ولا أحد أيضًا، فقد جاءت من خلال الوقت والحظ ومن خلال أشخاص عملت معهم.. أنا بالتأكيد عملت بجد وأعتقد أن البرمجيات كانت شيئًا مفيدًا، لكنني استفدت من البنية أيضًا“.

ويعتبر غيتس، الذي تراجع عن المركز الأول في عام 2008 بقائمة الأغنى في العالم بعد تصدرها لسنوات عديدة، واحدًا من حفنة من أصحاب المليارات الذين وعدوا بترك معظم ثرواتهم للأعمال الخيرية وليس لأولاده.

ويدير غيتس مع زوجته، البالغة من العمر 54 عامًا، مؤسسة بيل وميلندا غيتس، التي تكرس جهودها لمعالجة الفقر والمرض في البلدان الفقيرة.

وحقق ثروته بعد تأسيس شركة مايكروسوفت في العام 1975، وهي الآن واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.