الحكومة المغربية ترفض مقترحًا برلمانيًا بفرض ضرائب على ”فيسبوك وغوغل“

رفضت الحكومة المغربية، مقترحا تقدم به نواب حزب الأصالة والمعاصرة، بفرض ضرائب على أنشطة شركات مثل فيسبوك وغوغل.

وقدم المقترح خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى من البرلمان، الذي انعقد ليلة ليلة الأربعاء لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وبنى الأصالة والمعاصرة مقترحه على أساس أن عمالقة الإنترنيت المعروفين باسم ”GAFA“، يحققون عائدات ضخمة من المستعملين المغاربة، خصوصا على موقعي فيسبوك وغوغل.

إلا أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تصدى لمقترح التعديل هذا، وسانده وزير المالية والاقتصاد السابق محمد بوسعيد، بدعوى أن المغرب يعمل ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE على مفاوضات مع الشركات المذكورة، لإيجاد صيغة لفرض ضرائب على أنشطتها في الدول المنضمة للاتفاقية، وهو الرأي الذي تبنته الحكومة.

وتم تمرير الجزء الأول من قانون مالية 2020 بأغلبية 24 برلمانيا مقابل معارضته من قبل 13 برلمانيا، وسيتم الحسم في المشروع من قبل مجلس النواب ككل مساء يوم الخميس، قبل إحالته على مجلس المستشارين.