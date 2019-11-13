البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ1.5 مليار دولار

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.560 مليار دولار، الإثنين المقبل، لمدة عام واحد.

وقال البنك على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء إن أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذونًا وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وأذون الخزانة، هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين 3 و6 أشهر وعام.

ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.

وارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، بمقدار 129 مليون دولار على أساس شهري، إلى 45.246 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019.