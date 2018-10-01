مصر تطرح سندات خزانة بنحو 70 مليون دولار

اقترضت الحكومة المصرية، يوم الإثنين، نحو مليار و250 مليون جنيه (69 مليونًا و797 ألفًا) في صورة طرح سندات خزانة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 750 مليون جنيه، أجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 500 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

وأعلنت وزارة المالية إلغاء 4 عطاءات متتالية؛ بسبب مطالب المستثمرين والبنوك زيادة أسعار الفائدة على سندات الخزانة.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة”، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

وطرحت وزارة المالية المصرية، الأحد، تفاصيل أكبر قيمة من أذون وسندات الخزانة بمقدار 192 مليار جنيه “10.6 مليار دولار” خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ للتغلب على عجز الموازنة بالبلاد.

وسندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، إذ تستخدمها الدولة في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة، أما أذون الخزانة فهي أداة مالية قصيرة الأجل من العام، يتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 185.25 مليار جنيه “10.2 مليار دولار”، لآجال 91 و273 و182 و364 يومًا، على مدار الشهر الجاري.