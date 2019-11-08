إلغاء رسوم جمركية مع الصين يواجه معارضة شديدة في البيت الأبيض

قالت مصار مطلعة إن موافقة الولايات المتحدة والصين على إلغاء رسوم جمركية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين، تواجه معارضة شديدة داخل البيت الأبيض ومن مستشارين من الخارج.

وأضافت المصادر أن ”فكرة إلغاء الرسوم لم تكن جزءا من اتفاق اكتوبر/ تشرين الأول الأصلي بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب“.

وقال مسؤولون صينيون إن الجانبين اتفقا على تخفيضات للرسوم الجمركية، وأكد مسؤول أمريكي ذلك في وقت لاحق.

وقالت المصادر إنه يوجد انقسام داخل إدارة ترامب بشأن ما إذا كان إلغاء الرسوم سيضعف قدرة الولايات المتحدة على الضغط في المفاوضات.