مصر تقترض 205 ملايين يورو لتطوير البنية التحتية للمترو

وافق مجلس النواب المصري على اتفاق قرض لتحديث البنية التحتية للخط الأول لمترو القاهرة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 205 ملايين يورو.

واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ببلغ 205 ملايين يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 1 /8/ 2018.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن هناك ضرورة قصوى للموافقة على هذا الاتفاق لاستكمال توفير التمويل اللازم للبدء في مشروع تطوير وإصالح وإعادة تأهيل البنية التحتية للخط الأول لمترو انفاق القاهرة، بما يستهدف تحسين واستدامة خدمات مترو الأنفاق على المدى الطويل وزيادة الاعتماد على وسائل النقل السككى، بما يخفف الاعتماد على الطرق ويحد من الاختناقات المرورية ويقلل إلى حد كبير من معدلات التلوث البيئي.

كما وافق مجلس النواب فى جلسته على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتى التعليم والشئون الاقتصادية، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة اليابان، بتعديل الخطابات المتعلقة بالمنحة الموقعة بتاريخ 14 ديمسبر 2015.

وتأتى المنحة لإنشاء عيادات خارجية فى مستشفى الأطفال التخصصى بجامعة القاهرة، من مليار و560 مليون ين يابانى إلى مليار و983 مليون ين يابانى، الموقعة فى يونيو 2019، لتأمين المبانى المتعلقة بالعيادات وكذلك المبانى المجاورة، لظهور شروخ شابت عملية البناء، الأمر الذي ترتب عليه ترميمه