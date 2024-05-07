بعد ارتفاع أرباحها.. أمازون تستثمر 9 مليارات دولار في سنغافورة



أعلنت شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية أنها ستستثمر 9 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في سنغافورة لتعزيز قدراتها في مجال الحوسبة السحابية التي كانت سببًا بارتفاع أرباحها، مؤخرًا.

وأشارت "أمازون" إلى أنها ستضاعف حجم استثماراتها في سنغافورة لتلبية الطلب المتزايد على خدمة الحوسبة السحابية، أي تخزين البيانات عن بُعد، وتعزيز أنشطتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت الشركة في بيان، نقلت عنه "فرانس برس" أنّ "أمازون ويب سيرفسيس (AWS) ستضاعف استثماراتها في البنية التحتية المرتبطة بالسحابة في سنغافورة بين 2024 و2028 لتلبية طلب الزبائن والمساهمة في تعزيز مكانة سنغافورة كمنصة إقليمية جاذبة للابتكار".

وكانت الشركة التي أسسها جيف بيزوس، أعلنت خلال الأسبوع الماضي أنّ إيراداتها وصافي أرباحها تجاوزت التوقعات في الربع الأول، ويعود ذلك جزئيًّا إلى خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها التي استفادت من إقبال الشركات على خدمتي الحوسبة عن بُعد، والذكاء الاصطناعي.