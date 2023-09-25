"أمازون" تستثمر مليارات في شركة للذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة "أمازون" الاثنين عن استثمار يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية "أنثروبيك" Anthropic التي تطوّر منافسًا لبرنامج "تشات جي بي تي"؛ ما يسرّع السباق العالمي نحو هذه التقنيات.

ومن خلال هذه الشراكة، ستحصل المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، على حصة أقلية في شركة "أنثروبيك" التي طورت "كلود" Claude.

ويعد "كلود" برنامج دردشة آليًّا ينافس "تشات جي بي تي"، أداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة المطورة من شركة "أوبن إيه آي".

من جانبها، ستستخدم "أنثروبيك" شرائح من "أمازون ويب سرفيس" (إيه دبليو اس)، أكبر شركة للحوسبة السحابية في العالم، جرى تطويرها خصوصًا بهدف إنشاء نماذج للتعلم الآلي.