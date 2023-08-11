تقرير: الشركات الإسبانية تسجل أعلى انخفاض للمبيعات منذ عام 2012

عانت الشركات الإسبانية بمختلف مستوياتها وقطاعاتها الاقتصادية من انخفاض في المبيعات بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويعد ذلك الانخفاض هو الأعلى في مبيعات تلك الشركات، منذ عام 2012، دون احتساب الأشهر السوداء التي رافقت وباء كورونا، وفق صحيفة "إل موندو" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن التقرير الإحصائي للمبيعات والتوظيف والرواتب في الشركات، الذي صدر عن وكالة الضرائب الإسبانية، الأربعاء الماضي، أكد هذا الانخفاض.

ولفتت إلى أنه تم إعداد التقرير الإحصائي بناءً على معلومات من عائدات الضرائب المضافة لحوالي 32 ألف شركة كبيرة، وحوالي 1.1 مليون شركة صغيرة ومتوسطة؛ يمثلون 31% من إجمالي دافعي الضرائب.

وتظهر بيانات وكالة الضرائب حدوث تباطؤ في السوق، حيث عانى إجمالي مبيعات الشركات من انخفاض في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران.

ويمكن ملاحظة هذا الانخفاض أيضًا في معدل النمو على أساس سنوي (مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق)، والذي انتقل من 4.1% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، إلى 1.4% في الأشهر الثلاثة اللاحقة.