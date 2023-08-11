تقرير: الشركات الإسبانية تسجل أعلى انخفاض للمبيعات منذ عام 2012
عانت الشركات الإسبانية بمختلف مستوياتها وقطاعاتها الاقتصادية من انخفاض في المبيعات بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ويعد ذلك الانخفاض هو الأعلى في مبيعات تلك الشركات، منذ عام 2012، دون احتساب الأشهر السوداء التي رافقت وباء كورونا، وفق صحيفة "إل موندو" الإسبانية.
وقالت الصحيفة إن التقرير الإحصائي للمبيعات والتوظيف والرواتب في الشركات، الذي صدر عن وكالة الضرائب الإسبانية، الأربعاء الماضي، أكد هذا الانخفاض.
ولفتت إلى أنه تم إعداد التقرير الإحصائي بناءً على معلومات من عائدات الضرائب المضافة لحوالي 32 ألف شركة كبيرة، وحوالي 1.1 مليون شركة صغيرة ومتوسطة؛ يمثلون 31% من إجمالي دافعي الضرائب.
وتظهر بيانات وكالة الضرائب حدوث تباطؤ في السوق، حيث عانى إجمالي مبيعات الشركات من انخفاض في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران.
ويمكن ملاحظة هذا الانخفاض أيضًا في معدل النمو على أساس سنوي (مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق)، والذي انتقل من 4.1% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، إلى 1.4% في الأشهر الثلاثة اللاحقة.
وفسر التقرير هذا الانخفاض في المبيعات بأنه نتج عن انخفاض الاستهلاك الداخلي، حيث انخفضت مبيعات السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7% للربع الثاني على التوالي، مع انخفاض الإنفاق على الحانات والمطاعم بنسبة 19.5%.
وكان التطور في الناتج المحلي الإجمالي الأكثر سلبية بالنسبة للاقتصاد؛ بسبب الانخفاض الذي عانت منه صادرات السلع المتوقعة في شهر يونيو/ حزيران، حيث انخفضت صادرات الشركات الإسبانية 3.8% في الربع الثاني، وهو أكبر انخفاض حدث منذ الربع الأول من عام 2009، إذا تم تجاهل فترة الوباء.
وكانت المعاملات الأكثر انخفاضًا هي تلك التي تمت مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.7%؛ نظرًا لأن القارة الأوروبية شهدت تباطؤًا حادًا في النمو، وعانت الدول من حالة ركود.
وتراجعت معدلات المبيعات إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.9%؛ بسبب التباطؤ في الصين ودول أخرى.
ورغم ذلك التباطؤ، اضطرت الشركات خلال الفترة من أبريل إلى يونيو لدفع أجور أعلى بنسبة 5.7% مما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب الزيادة العامة في الأجور التي حدثت في البلاد إثر موجة التضخم، وما تبعها من اتفاق بين أرباب العمل والنقابات يوصي بزيادة الرواتب.
المصدر: صحيفة "El Mundo" الإسبانية