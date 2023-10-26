الجزائر تبحث إلغاء الدعم عن المواد الأساسية

أعادت الحكومة الجزائرية فتح ملف رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، وطمأنت بأن حجم الأموال الكبير المرصود سنويًا سيذهب إلى مستحقيه مباشرة، ما أثار آمالًا بأن تنجح هذه الفلسفة الجديدة في إنعاش الوضع الاقتصادي.

وطرحت السلطات مراجعة الدعم على طاولة البرلمان قبل نحو 3 أعوام، وظل الأمر معلقًا في انتظار إصدار قانون أساس يوضح شكله وكيفية تطبيقه بمشاركة مختلف الفاعلين السياسيين والمنظمات والنقابات، لأن القضية تتعلق بـ 46 مليون جزائري.

وقال مصدر جزائري لـ"إرم نيوز"، إن "الحكومة ماضية نحو رفع الدعم، خاصة أن تكلفته أصبحت تثقل كاهل ميزانية الدولة، رغم تنوع مصادر تمويل الميزانية".

وتدفع الحكومة سنويًا فاتورة باهظة لاستيراد المواد الغذائية المعنية بالدعم، وهي الحبوب والسكر وبودرة الحليب والزيوت النباتية، والتي وصلت منذ بداية العام الجاري إلى نحو 4.56 مليار دولار، لتشكل الحبوب خاصة القمح، ثلث هذه الواردات بقيمة 1.35 مليار دولار، ما جعل الجزائر من أكثر الدول في العالم استيرادًا للقمح، والذي يصل حجم استهلاكه سنويًا إلى 15 مليون طن، في حين يقدر الإنتاج المحلي بنحو 6 ملايين طن.

وكشف وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، في كلمة أمام البرلمان، أمس الأربعاء، أن "ملف رفع الدعم عن المواد الأساسية مطروح على طاولة الحكومة، والمادة 187 من قانون المالية لسنة 2020 نصت على إعادة النظر في هذه المسألة".

وأكد فايد أن "ملف الدعم حساس ومعقد ومرتبط ارتباطًا عميقًا برقمنة القطاع التجاري"، إذ تعتمد الجزائر في ميزانيتها بشكل رئيس على إيرادات النفط.