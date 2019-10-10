جونسون يطالب ترامب بالتراجع عن فرض رسوم على بضائع أوروبية

عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن ”خيبة أمله“، حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على منتجات بريطانية وأوروبية، مطالبًا إياه بالتراجع عنها، وفق رئاسة الوزراء.

وبعد صدور قرار عن منظمة التجارة العالمية لصالح واشنطن في قضية الدعم الأوروبي لمجموعة ”ايرباص“، وصنفتها غير قانونية، أعلنت الولايات المتحدة قبل أسبوع أنها ستفرض في 18 تشرين الأول/ أكتوبر رسومًا جمركيّة عقابية على منتجات أوروبية بقية 7,5 مليار دولار.

وقال جونسون الذي تحدث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي، الأربعاء، إن قرار ترامب ”سيضر“ بقطاعات عدة، بما في ذلك المشروبات الروحية، داعياً إلى ”عدم فرض هذه الرسوم“.