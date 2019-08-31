ترامب: رسوم جديدة على واردات صينية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رسومًا جديدة على واردات صينية ستدخل حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ترامب، مساء الجمعة في البيت الأبيض.

وتبدأ واشنطن بتفعيل رسوم بنسبة 15% على واردات بقيمة 112 مليار دولار، اعتبارًا من الأحد، حسب شبكة ”سي إن بي سي“ الأمريكية.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسومًا على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويًا.

ومرارًا، جددت الصين تهديدها بتطبيق ”إجراءات مضادة“ في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، في حال مضت واشنطن في سياساتها التجارية.

وفي مايو/أيار الماضي، قررت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار؛ ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، اعتبارًا من مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وقررت الصين استئناف فرض رسوم إضافية بنسبة 25 % أو 5% على السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية الصنع، بدءًا من منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.