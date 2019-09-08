وزير مالية السودان يكشف ملامح البرنامج الاقتصادي للمرحلة الانتقالية

كشف وزير المالية والتخطيط والاقتصاد في السودان، إبراهيم البدوي، ملامح البرنامج الاقتصادي للحكومة الانتقالية في البلاد.

وقال البدوي خلال مؤتمر صحفي عقب أداء وزراء الحكومة اليمين الدستورية، اليوم الأحد، إن البرنامج الاقتصادي الذي وصفه بـ“النهضوي“ يجب أن يجسد المعاني العظيمة للثورة السودانية، لافتًا إلى أنّ ”الـ200 يوم الأولى ستخصص للبرنامج الإسعافي للاقتصاد لخدمة 5 أهداف رئيسة“.

وأشار إلى أن وزارته ستنفذ إجراءات إسعافية وغذائية لتثبيت الأسعار في الأسواق، وتوفر وسائل لتخفيف كلفة المعيشة، ومعالجة أزمة البطالة عن طريق برامج طويلة وقصيرة المدى.

وأكد البدوي، وهو خبير اقتصادي في البنك الدولي، الانتقال من“العون الإنساني إلى التنمية المستدامة في مناطق دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق“، لافتًا إلى أن ”الدعم التنموي لن يتأثر أو يتقيد بالعقوبات“.

وأوضح أنّ برنامجه الاقتصادي يعتمد على بناء القدرات والمؤسسات، خاصة الاقتصادية، لتحقيق القيمة المضافة خاصة في الثروة الحيوانية والحبوب الزيتية والانتقال من دعم السلع إلى دعم الإنسان السوداني بصورة مباشرة.

وقال البدوي:“إننا نهدف بنهاية الفترة الانتقالية إلى التحول الهيكلي للاقتصاد، وتدريب الشباب على الثورة الرقمية التي بدأت تشكل الاقتصاد العالمي“.

بدوره، قال وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، إن“العهد بين الحكومة الانتقالية وشهداء الثورة السودانية، والشعب، تحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء وناضل من أجلها الشعب“.

وأوضح صالح أن الاجتماع المشترك بين وزراء الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، مع المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان عقب أداء اليمين الدستورية،“انتهى بالاتفاق على وضع أيدينا فوق بعضنا البعض مدنيين وعسكريين لتحقيق هذه الأهداف“.

واعتبرت وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، أن الطريق ليس سهلًا، قائلة:“الطريق ملئ بالتحديات، وأن ما توصلنا إليه خطوة واحدة من أهداف الثورة“، مضيفة:“لمسنا روح الفريق لتحقيق أهداف الثورة“.