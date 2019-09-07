1.6 % انخفاض الناتج المحلي بسلطنة عُمان بالربع الأول

ذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت، نقلًا عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة انخفض في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.6 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول 7.066 مليار ريـال عماني (18.4 مليار دولار).

وأضافت الوكالة: ”الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تُرجع هذا الانخفاض إلى الأنشطة النفطية التي سجلت انخفاضًا بما مقداره 0.5 %، لتسجل مليارين و412 مليونًا و800 ألف ريـال عماني“، وهو ما يوازي 6.28 مليار دولار وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.

ويعد وضع السلطنة المالي وفقًا لصندوق النقد الدولي الأضعف بين دول الخليج المصدرة للنفط؛ إذ بلغت نسبة الديون الحكومية 53.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.