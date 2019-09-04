خروج بريطانيا من ”الأوروبي“ دون اتفاق قد يكبد تركيا 3 مليارات دولار

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، يوم الأربعاء، إن تركيا قد تفقد تجارة مع بريطانيا تصل إلى 3 مليارات دولار إذا انفصلت الأخيرة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية، مبينة أن شركات تركية عديدة تنقصها المعلومات عن تداعيات مثل هذا الاحتمال.

وأشارت بكجان، متحدثة خلال منتدى أعمال تركي بريطاني، إلى أن الخسارة ستنجم عن قيام بريطانيا بزيادة الرسوم على الواردات بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في قطاعات من بينها الصلب والسيارات والمنسوجات.

وتوقعت الوزيرة أن تكون القطاعات الأكثر تأثرًا هي السيارات، بخسارة في حجم التجارة تصل إلى 1.2 مليار دولار، والمنسوجات بنحو 1.3 مليار دولار، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية بحوالي 500 مليون دولار“.

وأضافت: ”للأسف، رغم أننا والجانب البريطاني نرغب في توقيع اتفاقية تجارة حرة، فإننا لا نستطيع ذلك نظرًا لالتزاماتنا الدولية مع الاتحاد الأوروبي“.

وأعلنت بكجان بأن وزارتها ستبدأ جولة في أنحاء البلاد لتوعية الشركات بالآثار المحتملة لخروج بريطانيا من الاتخاد الأوروبي دون اتفاق.