تركيا تعتزم البحث عن بدائل في حال عدم حصولها على مقاتلات إف-35

المصدر: ا ف ب

أعلنت تركيا الأربعاء أنّها ستتطلع إلى بدائل في حال استبعدتها الولايات المتحدة من برنامج بيع مقاتلات اف-35 في أعقاب حيازة أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال زيارته لاستونيا: ”نحن بحاجة إلى مقاتلات. إذا لم نستطع شراء اف-35، فإننا سنبحث عن حلول“، وفق ما نقلت وكالة أنباء ”الأناضول“ الرسمية.

وكانت تركيا وصفت القرار الأمريكي باستبعادها من برنامج مقاتلات اف-35 بأنه ”مجحف“.

وبدأت تركيا خلال الأسبوع الحالي بتسلم دفعة ثانية من منظومة اس-400، في عملية قد تستمر حتى نهاية أيلول/سبتمبر.

وكانت أنقرة طلبت شراء أكثر من مئة مقاتلة اف-35. غير أنّ المسؤولين الأمريكيين اعتبروا أنّ ذلك لا يتواءم مع شراء منظومة اس-400 الروسية، وأبدوا خشية من تعريض المعطيات التكنولوجية الأمريكية للخطر.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته لموسكو الثلاثاء عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع روسيا في مجال الصناعات الدفاعية.