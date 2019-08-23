الكشف عن خطة صينية ”قريبة“ لفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية

قال رئيس تحرير صحيفة ”جلوبال تايمز“ الصينية، إن بكين ستكشف قريبًا عن خطة لفرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية محددة.

وكتب هو شي جين على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، اليوم الجمعة ”بناء على ما أعرفه، ستتخذ الصين خطوات مضادة أخرى ردًا على فرض رسوم أمريكية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار“.

وتابع قائلًا: ”ستكشف بكين قريبًا عن خطة لفرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية محددة“، ولم تتضمن التغريدة المزيد من التفاصيل.

و“جلوبال تايمز“ تنشرها صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين.