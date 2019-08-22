إسرائيل تبدأ بتحويل نصف مليار دولار للسلطة الفلسطينية

قالت قناة ريشت كان العبرية، يوم الخميس، إن إسرائيل حولت قرابة 571 مليون دولار للسلطة الفلسطينية؛ لمواجهة العجز المالي الذي تعانيه، بعد رفضها استلام أموال الضرائب الإسرائيلية.

وأضافت القناة، نقلًا عن مسؤول فلسطيني لم تسمّه: ”لا تزال إسرائيل تحتفظ بملياري شيكل إضافية (571 مليون دولار)، لم يتم تحويلها بعد إلى السلطة الفلسطينية، بسبب رفضها لمدة 7 أشهر استلامها بعد اقتطاع إسرائيل أجزاء منها“.

وعلى إثر هذا القرار، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن تحسين في نسب صرف رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية، بعد استلام الأموال التي حولتها إسرائيل.

وقال اشتية، إن ”الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة سيتلقون ما نسبته 110% من قيمة رواتبهم الشهرية، بنسبة صرف تصل 60% من رواتبهم، و50% من قيمة مستحقاتهم المالية لدى السلطة الفلسطينية، التي كانت تصرف ما يزيد عن نصف راتب بقليل لموظفيها.

من جانبه، أعان وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، عبر حسابه على تويتر: ”انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية، حيث بدأت السلطة باستيراد البترول من إسرائيل دون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية“.

وأوضح الوزير بأن ”هذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت، وإنّما بقي المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل“.