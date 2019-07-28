لأول مرة.. العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من ”الحنطة“

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، الأحد، تحقيقها الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة وتجاوز الكميات المطلوبة، وذلك لأول مرة في تاريخ إنتاج المحصول داخل البلاد.

وقال وزير الزراعة، صالح الحسني، في بيان، إن ”إنتاج العراق وصل هذا الموسم إلى 4 ملايين و750 ألف طن“.

ويحتاج العراق للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، إلى 4 ملايين و200 ألف طن سنويًا، يضاف لها مليون طن مستوردة لأغراض الجودة لخلطها مع الحنطة المحلية، التي لا تتوفر فيها مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة.

وذكر الحسني: ”يعد هذا الإنجاز كبيرًا، ولأول مرة يحصل في تاريخ إنتاج الحنطة، الوصول إلى الاكتفاء الذاتي“.

وتراجع العراق بإنتاج الحنطة خلال 2018، مسجلًا إنتاجًا بلغ أكثر من مليوني طن بقليل، متراجعًا بنحو مليون طن عن العام الذي سبقه، والذي بلغ 3 ملايين طن.

وأطلق العراق في 2010، مشروعًا وطنيًا لتنمية زراعة الحنطة، من خلال برامج تنفذها وزارة الزراعة، تعتمد على إنتاج بذور مقاومة للملوحة والجفاف، وذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض.