العراق يعلن موافقة الكويت على بناء مجمعات سكنية في صلاح الدين

أعلن محافظ صلاح الدين في العراق، عمار جبر، موافقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على بناء عدة مدن سكنية في المحافظة.

وذكر بيان صدر عن المحافظ، أن ”أمير الكويت أمر بتنفيذ طلب بناء مدينة سكنية في قضاء بيجي للمدمرة منازلهم جرّاء الحرب على داعش، فضلًا عن مدن أخرى، وهي يثرب وعزيز بلد“.

وأضاف، أن “رئيس الوزراء الكويتي وافق على تشكيل لجنة مشتركة تأخذ على عاتقها تنفيذ المنح التي أقرها مؤتمر الكويت لإعمار العراق، في شباط/فبراير ٢٠١٨، خلال اجتماع مع رئيس البرلمان العراقي؛ وذلك للتعجيل بإعمار المناطق المحررة وعودة النازحين“.

يأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وفد برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى دولة الكويت؛ لبحث أموال مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في الكويت العام الماضي.

وذكر بيان صدر عن مكتب الحلبوسي، أن رئيس البرلمان ”ثمَّن مواقف الكويت الداعمة للعراق في المؤتمر الدولي للمانحين“، مؤكدًا ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار التي تدعم الحكومة العراقية“.

وتابع الحلبوسي: ”جئنا إلى دولة الكويت مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة؛ لمناقشة الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق من المنح التي خُصصت في مؤتمر الكويت الدولي، ولا سيما المتعلقة بمجال الصحة والتربية في المحافظات كافة“.

وأكد أمير الكويت خلال اللقاء، استعداد بلاده لمساعدة العراق والوقوف معه، وأن الكويت ستعمل ما بوسعها للإيفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، كما ستسعى إلى حثِّ الدول على الإيفاء بالتزاماتها.