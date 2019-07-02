الرئيس الأمريكي يعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الصين

المصدر: أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أنّ المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين استؤنفت بعد الهدنة التي توصل إليها في نهاية الأسبوع مع نظيره الصيني شي جينبنغ على هامش قمة مجموعة العشرين.

وردّاً على سؤال عمّا اذا كانت المفاوضات التجارية قد استؤنفت بين البلدين قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ”لقد بدأت بالفعل“.

وأضاف أنّ المفاوضين ”يتحدّثون كثيراً على الهاتف لكنّهم يجتمعون أيضاً“.

لكنّ الرئيس الأمريكي شدّد على أنّ اتفاق يتمّ التوصّل إليه يجب أن ”يميل“ لمصلحة الولايات المتحدة.

وأضاف ”يجب أن يكون هذا أفضل بالنسبة لنا منه بالنسبة لهم لأنّهم استفادوا من ميزة كبيرة لسنوات عديدة“، في إشارة إلى العجز الضخم في الميزان التجاري بين البلدين لحساب الصين والذي يرى ترامب أنّه يمثّل خسارة للولايات المتحدة.

وتابع الرئيس الأمريكي ”حتماً لا يمكننا أن نعقد صفقة متساوية 50/50. يجب أن تكون الصفقة مائلة إلى حدّ ما لصالحنا“.