ترامب: دبابات ومقاتلات ستشارك في احتفالات الرابع من يوليو

المصدر: أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أنّ دبابات وطائرات حربية ستشارك في احتفالات العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، في كسر للتقاليد المتعارف عليها في هذه المناسبة الوطنية.

وكان معارضون لترامب انتقدوا فرضه نفسه محوراً رئيسياً للاحتفال بعيد الاستقلال وعزمه على إلقاء خطاب من على عتبات نصب لنكولن في الـ“ناشونال مول“ في واشنطن.

لكنّ الرئيس الجمهوري قال إن المناسبة التي يخطط لها لا تحمل سوى إضافات إلى ما كان يعتبر منذ زمن طويل يوماً يجمع بين كلّ الأميركيين للاحتفال بتأسيس الأمّة.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض في معرض حديثه عن الاحتفال المرتقب ”لن يكون له شبيه، سيكون مميّزاً“.

وأكّد ترامب تقارير إعلامية أفادت بأنّه وفي قطيعة مع ما كان يحدث في الماضي، طلب إشراك عتاد عسكري أساسي في الاحتفالات.

وأضاف ”ستكون هناك طائرات تحلّق فوقنا، أفضل الطائرات المقاتلة في العالم“ و“ستكون هناك بعض الدبابات متمركزة في الخارج“.

وكانت فكرة هذا الاحتفالات راودت ترامب بعدما تخلّى عن فكرة إقامة عرض عسكري ضخم في واشنطن.

وفي أواخر شباط/فبراير أعلن الملياردير المثير للجدل أنّ ”واحداً من أكبر الاحتفالات“ سيقام في الرابع من تمّوز/يوليو بعنوان ”تحية إلى أمريكا“ متوقّعاً أن يكون ”من أضخم التجمّعات“ في تاريخ المدينة.

وكان ترامب وبعد حضوره الاستعراض الضخم بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في باريس في 2017 برفقة نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون سعى إلى إقامة عرض مماثل بمناسبة ”يوم المحاربين القدامى“ في واشنطن يشارك فيه جنود وقوافل من العربات المدرّعة وتحلق خلاله أسراب طائرات مقاتلة.

لكن تردّد أنّ مستشاريه العسكريين قاوموا الفكرة، خاصة بعد تقديرات بأنّ إقامة هذا العرض ستكلّف دافعي الضرائب مبلغاً يصل إلى 92 مليون دولار.

وشهد موقع صرح لنكولن عدداً من التجمّعات الضخمة في تاريخ العاصمة، حيث ألقى فيه قائد الحقوق المدنية مارتن لوثر كنغ جونيور خطاب ”لديّ حلم“ في 28 آب/اغسطس 1963.

واستقطب الحدث يومها نحو 250 ألف شخص ملأوا المنطقة الممتدة ما بين صرح لنكولن وصرح واشنطن.