ارتفاع تكاليف التأمين على ديون السعودية وقطر ولبنان لأجل 5 سنوات بعد هجوم على ناقلتي النفط

ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية للسعودية وقطر ولبنان اليوم الجمعة، بعد يوم من إصابة ناقلتي نفط بهجوم في خليج عمان.

وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن تكلفة التأمين على الديون السعودية لأجل خمس سنوات زادت بمقدار نقطة أساس، مقارنة مع إغلاق أمس الخميس إلى 88 نقطة أساس، بينما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر نقطة أساس إلى 66 نقطة أساس.

كما صعدت تكلفة التأمين على ديون لبنان بمقدار نقطة أساس إلى 910 نقاط أساس بعد زيادة كبيرة أمس الخميس.

وتلقي واشنطن باللوم على إيران بشأن الهجمات، لكن طهران تنفي ذلك الاتهام.