مصر ترفع أسعار بعض خطوط مترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل المصرية رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، للخط الثالث ”العتبة – نادي الشمس“، عقب افتتاح المحطات الثلاث الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان يوم الخميس، أن ”الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبي، وأن خدمة المترو تتميز بالسرعة“.

وأضافت الوزارة أن ”التعرفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات، وهو ما يعادل أقل من نصف دولار، والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد على ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات، واستمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشا لكل المناطق“.

وأوضحت الوزارة أن ”هذه الأسعار تنطبق على مستخدمي الخط الثالث، مع عدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان إلى المرج الجديدة، ومستخدمي الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب“.

يذكر أن مترو الأنفاق في مصر يخدم نحو 3 ملايين راكب يوميًا بالخطوط الثلاثة للمترو، وينقل الخط الثالث عقب افتتاح المحطات الجديدة نحو 500 ألف راكب يوميًا.

وتقدر تكلفة المحطات الثلاث التي سيتم فتحها أمام الركاب السبت المقبل، بحوالي 6 مليارات جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.