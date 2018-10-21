مصر تقر زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أقرت الحكومة المصرية، زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ربطتها بافتتاح محطات جديدة بالخط الثالث، بعد خمسة أشهر من إقرار الزيادة الأكبر في تاريخ مترو الأنفاق والتي تراوحت من 3 إلى 7 جنيهات حسب محطات الركوب.

وقال وزير النقل المصري، هشام عرفات، إن حكومة بلاده أقرت زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مؤكدا الزيادة الجديدة تشمل محطات الخط الثالث فقط، ولن تشمل الخطين الأول والثاني.

وأضاف الدكتور هشام عرفات في مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي” أن الهدف من الزيادة الجديدة هو مواكبة الصيانة اللازمة لهيئة مترو الأنفاق، مؤكدا أن الدولة ما زالت تدعم تذاكر المترو حتى الآن .

وأشار “عرفات” إلى أنه شهد التشغيل التجريبي للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بالخط الثالث الممتد من محطة هارون حتى محطة نادس الشمس بمصر الجديدة شرق القاهرة، مضيفا أن الاختبارات جاءت إيجابية وبشكل مميز للغاية، لافتا إلى أن اختبارات التشغيل ستستمر لمدة شهرين، من أجل إعلان التشغيل النهائي بداية من العام المقبل .

وأوضح وزير النقل المصري، أن الهدف من تشغيل محطات جديدة هو القضاء على التكدس المتواجد داخل مترو الأنفاق وجميع المواصلات التي يستقلها المواطنون في حياتهم اليومية، مشيرا إلى وجود كثير من المشاريع يتم تنفيذها.

وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية، اليوم: “ندعم تذكرة المترو بـ 9 جنيهات، وندرس زيادة أسعار تذكرة المترو بالمحطات التي ستفتتح بالخط الثالث للحفاظ على الخدمة معلقا: “نريد الحفاظ على الخدمة التي يمتكلها المواطن وليس الدولة”، مؤكدا احتياج الوزارة إلى 30 مليار جنيه لتحديث نظام الإشارات وشبكة الاتصالات بالمترو.

وألمح الوزير خلال استقلاله أول قطار مع بدء اختبارات التشغيل، صباح اليوم، إلى إجراء دراسة تطبيق سعر تذكرة جديد مع افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث.

وكانت مصر قد اقرت زيادة في أسعار تذاكر المترو والتي تعتبر الأكبر في تاريخه مطلع شهر مايو الماضي، والتي بدأت 3 جنيها من حيث عدد من المحطات، على أن تصل سعر التذكرة إلى 7 جنيهات للتذاكر الكاملة.