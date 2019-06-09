وزير إيراني: فُرضت علينا العقوبات لأننا شعب نأكل كثيرًا

وجه وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، يوم الأحد، انتقادات لأبناء شعبه، بسبب إقبالهم الشديد على تناول الطعام.

وقال أردكانيان: ”إننا (الإيرانيون) نأكل أكثر من متوسط ما يأكله السكان في البلدان الصناعية والمتقدمة، ونحن نرتدي أكثر، ولدينا مساكن أعلى للفرد الواحد، ورضانا وسعادتنا أقل من 1%“.

وأضاف الوزير في حديث لوكالة أنباء العمال الإيرانية ”إيلنا“: ”أدركت الدول التي فرضت علينا العقوبات أن عيبنا هو الاستهلاك.. نحن مجتمع مستهلك، لماذا لا تخضع الصين للعقوبات؟ لأنهم يكتفون بوجبة طعام واحدة“.

كما انتقد أردكانيان الاستهلاك العالي للطاقة في إيران، قائلًا: ”أتيحت لنا الفرصة لمدة 40 عامًا لفصل أنفسنا عن النفط، ولم يفهموه، فهموا ضعفنا، وهم يفهمون إننا شعب يهمنا نأكل.. علينا تصحيح الأطر العقلية“.