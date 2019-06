تظاهر المئات من عمال مصنع في إيران بعد قرار فصلهم (فيديو)

View this post on Instagram

تجمع کارگران #پتروشیمی_لردگان در اعتراض به تعدیل نیروی این مجموعه؛ فرماندار شهرستان لردگان گفته قرار است این کارگران در پروژه‌های عمرانی دیگر بر اساس مهارتی که دارند به کار گرفته شوند.