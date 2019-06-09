تظاهر المئات من عمال مصنع في إيران بعد قرار فصلهم (فيديو)

شهدت مدينة ”لردغان“ التابعة لمحافظة ”جهار محال وبختياري“ الواقعة جنوب غربي إيران، يوم الأحد، تظاهرة؛ احتجاجًا على فصل عمال في شركة ”لردغان للبتروكيماويات“.

وذكرت قناة ”صوت الشعب“ الداعمة للاحتجاجات في إيران، أن ”المئات من موظفي شركة لردغان للبتروكيماويات، نظموا تظاهرة أمام مقر الشركة؛ احتجاجًا على قرار فصلهم“، مضيفة أن ”الشركة اضطرت في الفترة الأخيرة إلى فصل العشرات من عمال المصنع بذريعة إجراء تعديلات على سير العمل في الشركة“.

وفي سياق متصل، برر حاكم مقاطعة لردغان، حسين بور آغايي، قرار فصل وطرد بعض العمال من شركة ”لردغان للبتروكيماويات“، قائلًا: إنه ”من المفترض أن يتم توظيف العمال المفصولين في مشاريع بناء أخرى بناءً على مهاراتهم“.

وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية ”إيلنا“ في تقرير لها، إن ”إدارة شركة مصنع لردغان للبتروكيماويات، فصلت نحو 560 شخصًا“.

وأشارت إلى أنه يعمل في هذا المصنع نحو 2160 شخصًا منذ المراحل الأولى لبنائه، و65% من إجمالي العاملين من أبناء هذه المدينة.

وتابعت أنه يوجد الآن 1600 شخص يعملون في هذا المصنع.

ويتم إنتاج 700 مليون طن من اليوريا والأمونيا سنويًا في مصنع ”لردغان للبتروكيماويات“، وفقًا للوكالة الإيرانية.

ويعد مصنع ”لردغان للبتروكيماويات“ واحدًا من 10 مصانع للبتروكيماويات في إيران، والذي بدأ عمله في العام 2008 على مساحة 300 هكتار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، عن فرض عقوبات جديدة على إيران، استهدفت قطاع صناعة البتروكيماويات، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستحرم النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها في زعزعة منطقة الشرق الأوسط.