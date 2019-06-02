ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 19%

صعدت معدلات البطالة بسوق العمل في الأردن، إلى 19% في الربع الأول من العام الحالي 2019، مقارنة مع 18.6% بنهاية 2018.

وكانت البطالة في الأردن سجلت 18.4 خلال الربع الأول من 2018.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية) في بيان أصدرته الأحد، إن معدل البطالة في صفوف الذكور بلغت 16.4%، مقابل 28.9% للإناث، في الربع الأول 2019.

وبلغت نسبة البطالة في صفوف حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى)، نحو 24.4%.

ولا يزال الاقتصاد الأردني، يعاني من تراجع في المؤشرات الاقتصادية، وانعكست سلبًا على حياة الناس بشكل مباشر، أهمها تراجع النمو، إضافة إلى استمرار انعكاسات الأوضاع السياسية والإقليمية على الاقتصاد.