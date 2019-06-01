بدلًا من 10%.. أمريكا تبدأ تحصيل رسوم 25% على السلع الصينية القادمة عن طريق البحر‎

بدأت الولايات المتحدة تحصيل رسوم جمركية أعلى تبلغ 25% على سلع صينية كثيرة، وصلت إلى الموانئ الأمريكية، صباح اليوم السبت، في تكثيف للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما أدى إلى فرض الصين تعريفات جمركية انتقامية.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزيادة في الرسوم على قائمة من السلع الصينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار في الـ10 من شهر مايو/أيار الماضي، لكنه وافق على فترة سماح للبضائع المحمولة بحرًا والتي غادرت الصين قبل هذا الموعد ليتم تطبيق الرسوم السارية قبل ذلك وهي 10%.

وفي يوم 15 من شهر أيار/مايو الماضي، حدد مكتب الممثل التجاري الأمريكي الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري، موعدًا نهائيًا لهذه السلع التي تصل إلى الولايات المتحدة تبدأ بعدها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تحصيل الرسوم التي تبلغ 25 % في الموانئ الأمريكية، وانتهت المهلة الساعة 12.01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم السبت.

وتشمل زيادة التَّعرفة الجمركية مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية، والمكونات الوسيطة من الصين، بما في ذلك: خوادم الإنترنت، والأثاث، والمكانس الكهربائية، ومنتجات الإضاءة.

وبدأت الصين في وقت سابق، اليوم السبت، تحصيل رسوم ”انتقامية“ أعلى على معظم السلع الواردة في قائمة مستهدفة تشمل بضائع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار.

وأعلنت تلك التعريفات في 13 من شهر مايو/أيار الماضي، وبدأ سريانها عند منتصف الليل في بكين (1600 بتوقيت جرينتش) وتفرض رسومًا إضافية تبلغ 20 % أو 25 % على أكثر من نصف 5140 منتجًا أمريكيًا مستهدفًا، وكانت الصين قد فرضت من قبل رسومًا إضافية تبلغ 5% أو 10% على السلع المستهدفة.