إيران: العلاقات التجارية مع قطر ”عادت إلى طبيعتها“

أعلن عدنان موسى بور رئيس الغرفة المشتركة للتجارة الإيرانية ـ القطرية، رفع ما أسماه بـ“القيود والمشاكل التي تواجه العلاقات التجارية بين إيران وقطر“، مضيفًا أن ”العلاقات التجارية عادت إلى طبيعتها“.

وقال بور يوم الثلاثاء: إن ”القيود التجارية مع قطر أزيلت، ولا توجد الآن مشكلة محددة في العلاقات التجارية بين طهران والدوحة“، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا).

وأكد أن إيران وقطر ”تسعيان دائمًا لمواصلة علاقاتهما التجارية إلى أقصى حد، وعلى نفس المنوال، وبعد الكثير من الجهد تم التغلب على جميع المشكلات التي نشأت في الأيام القليلة الماضية“.

وأشار بور إلى أنه ”يتم تنفيذ الصادرات في جميع المجالات، ما عدا الحديد والنحاس ومشتقات البترول والنفط والمواد الكيميائية“، مؤكدًا أن ”قيود التصدير في جميع المناطق أزيلت الآن باستثناء الملابس والطعام“.

ويوم الأربعاء الماضي، كشف موسى بور عن قيام الحكومة القطرية، وبناءً على طلب من وزارة الخزانة الأمريكية، بتقليص حجم تبادلاتها التجارية مع إيران.