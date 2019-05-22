قطر تحد من تجارتها مع إيران بطلب أمريكي

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية ـ القطرية، عدنان موسوي بور اليوم الأربعاء، عن قيام الحكومة القطرية بناءً على طلب من وزارة الخزانة الأمريكية، بتقليص حجم تبادلاتها التجارية مع إيران.

وقال موسوي بور في حديث لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية ”إيلنا“، إنّ ”قطر قللت من التبادلات التجارية مع إيران واختصرت ذلك على المواد الطبية والغذائية، بناء على طلب وزارة الخزانة الأمريكية“، مضيفًا أن ”القطريين أبلغونا أنه يمكنهم فقط شحن المواد الغذائية والأدوية إلى إيران من الآن فصاعدًا“.

وأوضح أن ”القطريين كذلك اشترطوا علينا أن إرسال مواد غذائية وطبية إلى إيران مرهون بتوفرها في بلدهم“، مبينًا أن ”السلطات القطرية أبلغتنا أنهم حتى وقت قريب كانوا يواجهون صعوبة في توفير المواد الزارعية والغذائية الخاصة بهم“.

وأكد المسؤول الإيراني أن الولايات المتحدة قامت بتطبيق قيود جديدة على التجارة بين إيران وقطر، وقال إنّه ”قبل ثلاثة إلى أربعة أيام، سمعنا الهمسات القطرية بشأن تنفيذ العقوبات الأمريكية“.

وأضاف رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية أنه ”قبل شهر رمضان، سافر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى قطر، ولا نعرف ما الذي دار في الدوحة خلال المحادثات مع المسؤولين القطريين، التي تتولى الحكومة القطرية الآن معالجتها على الرغم من العلاقات الجيدة بين البلدين“.

قال عدنان موسوي بور: ”نتطلع إلى الوصول إلى مزيد من التفاصيل، والمزيد من التفاصيل ربما ستظهر اليوم أو غدًا“.