توقعات بانكماش اقتصاد تركيا 2.6% العام الحالي‎

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الثلاثاء، إنها تتوقع انكماش اقتصاد تركيا 2.6% هذا العام، مخفضة توقعاتها مقارنة مع تقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8%.

وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 %من تقديرات سابقة عند 3.2 % في مارس/ آذار، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية.

وتسببت أزمة عملة العام الماضي في محو 30% تقريبًا من قيمة الليرة مقابل الدولار، مما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود. وواصلت الليرة تراجعها في 2019.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي، إن ”من المتوقع حدوث تعاف معتدل اعتبارًا من النصف الثاني من 2019 فصاعدًا، في غياب صدمات جديدة للثقة، مضيفة أن المخاطر الكبيرة تظل تغلف تقديرات تعافي النمو.

وقالت المنظمة في تقريرها للآفاق الاقتصادية: ”من الضروري استعادة ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والعالميين في جودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق“.