العراق: صفقة إكسون لا ترتبط بالإعفاءات من عقوبات إيران

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، يوم الثلاثاء، إنه لا توجد علاقة بين اتفاق نفطي أولي تقترب حكومته من توقيعه مع ”إكسون موبيل“ وتلقيها إعفاءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن سفير إيران في لندن، أمس الإثنين، قوله إن الولايات المتحدة ستعطي إعفاءات تسمح للعراق بالتعامل مع إيران اقتصاديًا في مقابل توقيع بغداد اتفاقًا نفطيًا مع واشنطن.

وقال عبدالمهدي إن العراق يقترب من توقيع اتفاق بقيمة 53 مليار دولار مدته 30 عامًا مع إكسون موبيل وبتروتشاينا لتطوير البنية التحتية النفطية في الجنوب، في إطار مشروع طاقة عملاق.

ويملك العراق حاليًا إعفاءً من الولايات المتحدة يسمح له باستيراد الغاز من إيران.

وفي العام الماضي، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وأعاد فرض عقوبات عليها.