العراق يوقف استيراد الأسمنت من إيران

أعلن حميد حسيني رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق، الأحد، عن وقف تصدير الأسمنت إلى العراق نتيجة حصول الاكتفاء الذاتي داخل العراق، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات الأسمنت من إيران.

وقال حسيني حسب ما نقل عنه موقع ”التجارة نيوز“، عن وقف صادرات الأسمنت إلى العراق وشمال إقليم كردستان، إن ”العراقيين يبنون طاقتهم وقد تمكنوا من إنتاج 40 مليون طن من الأسمنت، والآن لا يحتاجون إلى استيراده من إيران“.

وأضاف ”لقد توقف تصدير الأسمنت إلى العراق منذ أكثر من عام“، لافتًا إلى أن ”مصدري الأسمنت إلى العراق أكدوا أن شركات التصدير الإيرانية تغرق بالأسمنت بسبب عدم وجود مشترٍ لها في العراق وغيره من البلدان المجاورة“، مبينًا ”لقد قام العراقيون في البداية بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الأسمنت من إيران، ثم في شكل مستوردات من الأسمنت من إيران تم حظرها الآن“، مشيرًا إلى أن ”احتياجات السوق العراقية الآن هي في مجال مواد البناء“.

وبالإشارة إلى الوضع فيما يتعلق بتصدير الأسمنت إلى المنطقة الكردية في العراق، قال المسؤول الإيراني، إن ”إقليم كردستان العراق كان يعمل في المجال الجمركي المستقل وله قوانينه الخاصة، وفي الواقع لم يكن المناخ الكردي متماشيًا إلى حد كبير مع قوانين الحكومة المركزية، لذلك تم تصدير الأسمنت الأسود إلى كردستان العراق، لكن في هذه الأيام بسبب حقيقة أن العادات المركزية للعراق متجانسة مع مناخ كردستان، فقد منعت عمليًا تصدير الأسمنت من إيران إلى كردستان العراق“.

وأفاد حسيني بأن ”العراقيين يبنون طاقة إنتاجية تصل إلى 40 مليون طن من الأسمنت والآن لا يحتاجون إلى استيراد الأسمنت من إيران“، مضيفًا أنهم ”يخططون لإعداد البنية التحتية التي دمرتها الحروب“.

ويعد معمل أسمنت الكوفة بمحافظة النجف وسط العراق من أهم المعامل العراقية التي تمت إعادة تأهيلها وتشغيلها منذ سنوات بهدف انهيار هيمنة إيران على سوق الأسمنت في العراق.